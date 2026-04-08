AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "barış diplomasisi" trafiğine ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Savaşın ilk saatlerinden itibaren ilgili devletlerin lider ve yetkilileriyle doğrudan ve yapıcı temaslar tesis eden Sayın Cumhurbaşkanımız, diyalog kanallarının açık tutulması ve gerilimin azaltılması yönünde kararlı bir diplomatik irade ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "barış diplomasisi" trafiğine ilişkin paylaşımda bulundu.

28 Şubat tarihinde başlayan, hem bölgesel hem de küresel istikrarı tehdit eden kritik süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış, istikrar ve güvenliğin korunması amacıyla yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Savaşın ilk saatlerinden itibaren ilgili devletlerin lider ve yetkilileriyle doğrudan ve yapıcı temaslar tesis eden Sayın Cumhurbaşkanımız, diyalog kanallarının açık tutulması ve gerilimin azaltılması yönünde kararlı bir diplomatik irade ortaya koymuştur."