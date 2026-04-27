AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin, "Bugün ülke içinde ve ülke dışında elde ettiğimiz büyük başarıların altında o gün ortaya konulan bu güçlü irade yatmaktadır." ifadesini kullandı.

Ala, 27 Nisan "e-muhtıra"sının yıl dönümüne ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"27 Nisan muhtırasına karşı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümet tarafından gösterilen demokratik tepki, siyasi tarihimizde yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu kararlı ve dirayetli duruşla muhtıra tarihin çöplüğüne atılmış, millet iradesi devlet idaresine hakim olmuştur. Bugün ülke içinde ve ülke dışında elde ettiğimiz büyük başarıların altında o gün ortaya konulan bu güçlü irade yatmaktadır."