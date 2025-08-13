AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan partisinin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirme Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, " Ak Parti, yalnızca bir siyasi parti değil hizmet aşkının gönüllerle buluştuğu, aynı ideallere yürüyenlerin ve memleket için hayal kuranların el ele verdiği büyük bir toplum hareketidir." ifadesini kullandı.

Yayman, Ak Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu hareketin mensubu olmanın, aynı inanç ve hedef etrafında kenetlenmiş büyük topluluğa ait hissetmenin tarifsiz gurur ve onur kaynağı olduğunu belirtti.

14 Ağustos 2001'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Yeter, söz milletindir" diyerek çıktıkları bu kutlu yolda, milletin güveni ve duasıyla her engeli aştıklarını belirten Yayman, "Liderimizin vizyonu ve cesaretiyle yalnızca seçimler kazanmadık; gönüller kazandık. Yapılamaz deneni AK Parti olarak yaptık, eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizin çehresini değiştirdik." açıklamasını yaptı.

AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti değil hizmet aşkının gönüllerle buluştuğu, aynı ideallere yürüyenlerin ve memleket için hayal kuranların el ele verdiği büyük bir toplum hareketi olduğunu vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda da aynı heyecanla, aynı inançla bir araya gelecek, nice anlamlı buluşmalarla, nice büyük başarılara birlikte imza atacağız. 2023 hedefimizden bahsettiğimizde bu hedefi küçümseyenler oldu. 'Başaramazsınız' dediler. Fakat zaman bizi haklı çıkardı. Milletimizin desteğiyle tüm engelleri aştık. Bugün 2053 hedefimizi koyuyoruz. Nasıl ki 2023 hedefimizi gerçekleştirdik, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2053 hedefimizi de başaracağız. Bu anlamlı yıl dönümünde, kuruluştan bugüne partimize hizmet eden tüm dava arkadaşlarımıza minnet ve teşekkürlerimi sunuyor, ebediyete uğurladığımız kıymetli büyüklerimizi rahmetle anıyorum."