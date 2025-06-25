AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bodrum'da Geçirdiği Deniz Kazasında Yaralandı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği deniz kazası sonrası yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yalçın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da geçirdiği deniz kazasında yaralandı. Yalçın, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Haberi aldıktan sonra hastaneye gelen eski milletvekili ve AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Hasan Basri Yalçın bir kaza geçirmiştir kaza sonucu Bodrum Devlet Hastanesine nakledilmiş, acil servisinde gerekli müdahaleler yapılmıştır. Hayati tehlikesi söz konusu değil, durumu gayet iyidir, bilinci yerinde" dedi.

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Oğuz Şahin ise "Hastamız düşme sonucunda geldi. Gerekli tetkik ve tahlilleri yaptırdık. Herhangi bir sıkıntısı yok, bilinci açık. Omurgasında zedelenme var" diye konuştu.