AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP'ye Sert Tepki

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak, 'CHP'nin gürültüsü büyük ama gölgesi küçük' dedi. İbiş, CHP'nin içindeki kadroları ve siyasi stratejilerini eleştirerek, milletin kimin çalıştığını bildiğini vurguladı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "CHP'nin gürültüsü büyük ama gölgesi küçük. Millet kimin çalıştığını, kimin konuştuğunu çok iyi biliyor. Geçin bu ucuz oyunları artık." ifadelerini kullandı.

İbiş, NSosyal hesabından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"CHP'nin işe yaramaz kadrosunun başına boş teneke Ali Mahir gibi şovmenler geçince partinin hali tam bugünkü içler acısı tabloya döndü. Gürültü çok, iş yok. Her gün aynı tiyatro. Biri bağırıyor, diğeri tehdit savuruyor. Siyaseti şovdan, bağırmaktan ibaret sanıp milletin gözünde tükenen bir partiyi Erdoğan düşmanlığıyla ayakta tutabileceklerini zannediyorlar. İşe yaramaz kadronun başındaki zat Özgür Özel'in 'sizi yargılayacağız' sözleri de o meşhur CHP refleksini yeniden gösterdi. Sandıkta yenemeyince yargıdan medet ummak. Yassıada'da da aynıydınız, bugün de aynısınız. Milletin seçtiği lidere tahammül edemeyen bir zihniyet ne kadar örtmeye çalışsa da vesayetin kokusunu saklayamaz. Bu ülkeyi kaset operasyonlarıyla, iftiralarla, yalan manşetlerle dizayn etmeye çalıştığınız dönemler bitti. CHP'nin gürültüsü büyük ama gölgesi küçük. Millet kimin çalıştığını, kimin konuştuğunu çok iyi biliyor. Geçin bu ucuz oyunları artık. Salladığınız her parmak, size sandıkta bu milletin tokadı olarak dönecek."

