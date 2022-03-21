AK Parti, "Forum Metaverse" etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu - Haberler

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AK Parti, "Forum Metaverse" etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Forum Metaverse etkinliğine katılanlar AK Parti Ankara Milletvekilli Lütfiye Selva Çam ile röportaj Etkinliğe katılan gençlerle röportaj AK Parti, "Forum Metaverse" etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu ANKARA - AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri...

ANKARA (AA) - Forum Metaverse etkinliğine katılanlar

Ak Parti Ankara Milletvekilli Lütfiye Selva Çam ile röportaj

Etkinliğe katılan gençlerle röportaj Ak Parti, "Forum Metaverse" etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu

ANKARA - AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen Forum Metaverse etkinliği, davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu.

AK Parti, Forum Metaverse etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu

AK Parti, Forum Metaverse etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu

AK Parti, Forum Metaverse etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Lütfiye Selva Çam, Metaverse, AK Parti, Ankara, Güncel, Haberler

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