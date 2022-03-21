AK Parti, "Forum Metaverse" etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu
AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Forum Metaverse etkinliğine katılanlar AK Parti Ankara Milletvekilli Lütfiye Selva Çam ile röportaj Etkinliğe katılan gençlerle röportaj AK Parti, "Forum Metaverse" etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu ANKARA - AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri...
ANKARA (AA) - Forum Metaverse etkinliğine katılanlar
Ak Parti Ankara Milletvekilli Lütfiye Selva Çam ile röportaj
Etkinliğe katılan gençlerle röportaj Ak Parti, "Forum Metaverse" etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu
ANKARA - AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen Forum Metaverse etkinliği, davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu.