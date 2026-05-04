AK Parti Erzurum Milletvekili Fırat'tan, avukatlara yönelik saldırı ve şiddete tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, avukatlara yönelik saldırı ve şiddete tepki gösterdi.

Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, avukatların saldırı ve şiddeti değil, değer görmeyi hak ettiğini belirtti.

Meslektaşlarına yönelen saldırıları üzüntüyle takip ettiği belirten Fırat, şunları kaydetti:

"Avukatlara yönelik her türlü saldırı ve şiddet, doğrudan kamu görevlisine yapılmış sayılmaktadır. Nasıl ki savcı iddia makamını, hakim hüküm makamını temsil ediyorsa, avukatlar da yargının üç ayağından biri olarak savunma makamını temsil etmektedir. Vatandaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan, adil yargılanma ve savunma hakkının etkin şekilde kullanılmasını sağlayan avukatlara 'düşman' gözüyle bakılmamalı, husumet beslenmemelidir. Avukatlar, saldırı ve şiddete maruz kalmayı değil, savunma hakkının temel taşı olarak değer görmeyi hak etmektedir."

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
