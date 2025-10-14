Haberler

AK Parti Edirne Kadın Kolları Üye Kayıtlarını Tamamladı
AK Parti Edirne Kadın Kolları, Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta üye kayıtları gerçekleştirdi. Edirne İl Başkanı Belgin İba, yapılan üyelik işlemleri ve Dünya Kadın Çiftçiler Günü hakkında bilgi verdi.

Ak Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı üye kayıtları gerçekleştirdi.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara bilgi verilerek üye kaydı yapıldı.

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da standı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, üye kaydı yapılanlara da rozet taktı.

İba, gazetecilere, vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek üye kayıtları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Edirne ve ilçelerinde, yaklaşık 7 ayda AK Parti'ye 3 bin kişinin üye olduğunu belirten İba, "AK Parti ailemiz 3 bin üyemizle daha büyüdü. Edirne merkezde 18 bin üyeye ulaştık. Biz bu çalışmalarla hem onları dinleme fırsatı buluyoruz hem de vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Yılbaşına kadar hedefimiz 4 bin 500 üye, bunun için de tüm ekiplerimiz üye olmak isteyenleri bekliyor." dedi.

İba, üye kayıtlarının eş zamanlı tüm ilçelerde de sürdüğünü aktardı.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü

İba, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü de kutladı.

Edirne'de çiftçilik yapan çok sayıda kadının olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Kadın çiftçilerimizi dönem dönem ziyaret ediyoruz. Tabi kadın çiftçi de olsa siyasetçi de olsa bir taraftan evde anne, yükü ağır. Üretmek çok kıymetli. Bende bir çiftçi ailenin torunuyum. Anneannem çiftçilik yapıyordu. Yıllarca traktör kullanarak çiftçilik yaptı. Tarladan gelir evde yemeğini yapar, ev işleri yapardı. Biz kadınlar hayatın her yerinde var olmaktan çok mutluyuz. Çiftçi olarak da üretmenin kıymetini biliyoruz. Tüm kadınlarımızın, özellikle bu alanda emek döken, ter döken kadınlarımızın gününü kutluyoruz."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
