AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Milli Ağaçlandırma Günü mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında doğaya sahip çıkmanın geleceğe nefes olmak anlamına geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında ilan ettiği "Milli Ağaçlandırma Günü"nün her yıl 11 Kasım'da büyük bir coşkuyla kutlandığını aktaran İba, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Doğayı korumanın, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de sorumluluğu olduğuna dikkat çeken İba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu anlamlı günde, yanan ormanları yeniden yeşertmek ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak herkesin ortak görevidir. Bir fidan, bir umut demektir. Edirne olarak biz de bu seferberliğe yürekten katılıyoruz. Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla vatandaşlarımıza birer fidan dikerek bu seferberliğe ortak olmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz."