AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan huzurevi sakinlerine bayram ziyareti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı, sohbet etti ve yaşlıların hayır dualarını aldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, huzurevi sakinlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yaşlılarla sohbet edip hal hatır soran İba, insanın kendi evine, ailesine giderken nasıl heyecanlanıyorsa huzurevine gelirken de aynı heyecanı hissettiğini belirtti.

Huzurevi sakinleriyle büyük bir aile olduklarını ifade eden İba, "Sıcacık sarılmaları, o tatlı sohbetleri ve bitmeyen enerjileriyle yine günümüzü güzelleştirdiler. Onların hayır duasını almak, o güven veren ellerini öpmek bizim en büyük bayram hediyemiz. Bizleri her zamanki içtenlikleriyle ağırlayan büyüklerimizin ve onlara büyük bir özveriyle refakat eden tüm çalışanlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Yüzümüzden tebessüm hiç eksilmesin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
