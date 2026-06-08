Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı İler'in Görevden Alınması Yönetimde İstifalara Neden Oldu

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - AK Parti Genel Merkezi tarafından Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler'in görevden alınmasının ardından Mehmet Fatih Kayahan, İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Genel Merkezi tarafından 3 Haziran günü Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan görevlerinden alındığı duyurulmuştu.

Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler'in görevden alınmasının ardından Diyarbakır İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Fatih Kayahan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kayahan istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, "İl Başkanımız Sayın Ömer İler'in görevinden ayrılması nedeniyle, Diyarbakır İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Görev süremiz boyunca desteklerini esirgemeyen tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor, birlikte çalıştığımız süre içerisinde istemeden bir kırgınlığa sebep olduysak affola diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA