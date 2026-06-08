Haberler

Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı İler'in Görevden Alınması Yönetimde İstifalara Neden Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Merkezi'nin Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler'i görevden almasının ardından, İl Tanıtım ve Medya Başkanı Mehmet Fatih Kayahan istifa ettiğini duyurdu.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - AK Parti Genel Merkezi tarafından Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler'in görevden alınmasının ardından Mehmet Fatih Kayahan, İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Genel Merkezi tarafından 3 Haziran günü Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan görevlerinden alındığı duyurulmuştu.

Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler'in görevden alınmasının ardından Diyarbakır İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Fatih Kayahan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kayahan istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, "İl Başkanımız Sayın Ömer İler'in görevinden ayrılması nedeniyle, Diyarbakır İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Görev süremiz boyunca desteklerini esirgemeyen tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor, birlikte çalıştığımız süre içerisinde istemeden bir kırgınlığa sebep olduysak affola diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi

Sedat Peker'in en zor günü! Hastane odasından video paylaştılar
Osimhen'den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol

Yıldız isme çağrı yaptı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
''En iyi Afrikalı hakem'' seçilmişti! Somalili olması nedeniyle ABD'ye giremiyor

Alanında en iyisi seçilen bu adam, Trump yüzünden ABD'ye giremiyor
Jose Mourinho Real Madrid'e Beşiktaş'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor

Real Madrid'e Beşiktaş'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor
Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz'in aşıkları tatilde

İhanet iddiaları sonrası ilk kare! Ünlü oyuncular Bodrum tatilinde
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Çok yakın bir zamanda...
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama

Test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama