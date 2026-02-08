Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sosyal medya paylaşımlarına tepki göstererek, kadına yönelik ayrımcı zihniyetle mücadele edeceklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Yalçın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımıza ve kıyafetine yönelik tahkir edici ifadeler, bu ülkede kadına yönelik ayrımcı zihniyetin bir yerlerde hala dipdiri korunduğunu gösteriyor. Size ve zihniyetinize rağmen hak ve özgürlükleri savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı

Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

YÖK'ten sürpriz karar! Sistem kökten değişti, önce 7 ilde başlayacak
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti

Dünyaca ünlü rapçi rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti