AK Parti'den Mescid-i Aksa Provokasyonuna Sert Tepki

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonu lanetleyerek, işgalci İsrail'in insanlığa olan düşmanlığını vurguladı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Mescid-i Aksa'ya yönelik iğrenç provokasyon, işgalci İsrail rejiminin kutsallara, hukuka ve insanlığa olan düşmanlığının yeni bir göstergesidir. Bu kepazeliği net bir şekilde lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'ya yönelik bu iğrenç provokasyon, işgalci İsrail rejiminin kutsallara, hukuka ve insanlığa olan düşmanlığının yeni bir göstergesidir. Bu kepazeliği net bir şekilde lanetliyoruz. Bu saldırı sadece ümmet coğrafyasına değil, tüm insanlığa meydan okumaktır. İsrail artık sadece bir işgal gücü değil, küresel bir tehdit haline gelmiştir."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
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