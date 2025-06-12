AK Parti'den Hindistan'daki Uçak Kazasına Taziye Mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hindistan halkına başsağlığı diledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hindistan halkına taziyelerini iletti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler olmasından büyük üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel