AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CNN Türk muhabiri ve kameramanının gözaltına alınmasını basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olarak nitelendirdi. Acar, bu durumu kınayarak basın emekçilerine destek verdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, görevi başında halkın haber alma hakkı için çalışan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında gözaltına alınmasının basın özgürlüğüne vurulmuş açık bir darbe olduğunu belirtti.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, gerçekler karşısında köşeye sıkışan İsrail'in çaresizliğini bugün Tel Aviv'de sergilediği zorbalıkla bir kez daha gözler önüne serdiğini bildirdi.

Açıklamasında, "Görevi başında, halkın haber alma hakkı için çalışan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında gözaltına alınması, basın özgürlüğüne vurulmuş açık bir darbedir." ifadesini kullanan Acar, şunları kaydetti:

"Hangi engeli koyarsanız koyun, ne mazlumun çığlığını ne de sahadaki hakikati dünyadan gizleyebileceksiniz. Gerçeğin sesini kısmaya hiçbir gücün nefesi yetmeyecek. Bu hukuksuz müdahaleye maruz kalan basın emekçilerimize ve CNN Türk ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce kardeşlerimizin serbest bırakılmaları için süreci hassasiyetle takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
