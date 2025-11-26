AK Parti Çarşamba'da 95. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Çarşamba 95. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı, Çarşamba Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Biz Çarşamba'da her kapıyı çalacağız, her gönle dokunacağız. Her mahallede AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetini anlatacağız. Bugün burada bir kez daha ilan ediyoruz. Çarşamba'da birlik var, Çarşamba da kararlılık var, Çarşamba'da AK Parti'nin güçlü teşkilat ruhu var." dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.???????