AK Parti Bozkurt 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı
Bozkurt Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Utku Eren, tek aday olarak yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu da belirlendi.
AK Parti Bozkurt 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Bozkurt Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını il koordinatörü İsmail Altınöz yaptı.
Kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Utku Eren, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Yönetim kurulu ise Ramazan Tecen, Gizem Can Debreli, Mehmet Oğuz Kağan Kasap, Burhanettin Bıyıklıoğlu, Mehmet Çevirgen, Ahmet Özkan, Mehmet Akif Teker, İsa Gür, Ahmet Kalafat ve Aygün Tuncel'den oluştu.