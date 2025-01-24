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AK Parti Beyşehir İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Beyşehir İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
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AK Parti Beyşehir İlçe Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi, öğretmenevi konferans salonunda yapıldı. Kongrede Seher Savran başkan olarak yeniden seçilirken, ilçe başkanı Kahraman Şanal, tüm kademelerdeki kongrelerin tamamlandığını belirtti. Ayrıca, Beyşehir'de aile hekimleri 'Aile Hekimlerimizle Hastane Buluşması Toplantısı' kapsamında bir araya geldi.

AK Parti Beyşehir İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal, kadın kollarında yapılan kongrenin ardından ilçe teşkilatı olarak tüm kademelerdeki kongreleri tamamladıklarını söyledi.

Kongrede tekrar aday olan Seher Savran, göreve seçildi.

Savran da partililere teşekkür etti.

Beyşehir'de aile hekimleri toplantıda bir araya geldi

Beyşehir ilçesinde görev yapan aile hekimleri "Aile Hekimlerimizle Hastane Buluşması Toplantısı" kapsamında buluştu.

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda doktor Kutay Güven, "Sağlıkta Basamaklar Arası Entegrasyon Çalışmaları" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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