AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığından ziyaret

AK Parti İlçe Başkanlığı, ilçeye yapılacak yatırım çalışmalarının değerlendirmesi amacıyla kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, yürütme kurulu ve meclis üyesiyle Ankara'da çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticilerini ziyaret etti.

Etili, bu kapsamda EDAŞ Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Yakup Avan ile EPDK Elektrik Daire Başkanı Deniz Daştan'ı ve TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç'i ziyaret ederek, talep ve sorunları aktardı, istişarede bulundu.

Etili, ilçenin önemli sorunlarını Ankara milletvekillerine dosyalar halinde ilettiklerini, bazı kurum ve kuruluşlara, milletvekili ile ziyarette bulunarak sorunları aktardıklarını kaydetti.

