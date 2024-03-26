Üye Girişi
Haberler

AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan, Kentsel Dönüşüm Projelerini Açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, "Batman'da yapmamız gereken en önemli işlerden biri kentsel dönüşüm. Kenar mahallelerimizde deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalar var. Hiç park alanı olmayan mahallelerimizi kentsel dönüşümle yaşanabilir alanlara dönüştüreceğiz. Burada yaşayan halkımızın mülklerine değer de katmış olacağız." dedi.

Ceylan, kente yönelik projeleriyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batman'ın genç nüfusuyla büyüyen bir kent olduğunu, hizmete ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Kenti AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak için belediye başkan adayı olduğunu ifade eden Ceylan, kentin gelişimi için vizyon projeler hazırladıklarını aktardı.

"5 bin sosyal konut yapacağız"

Ceylan, Batman'da yapılacak en önemli çalışmalardan birinin kentsel dönüşüm olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Batman'da belediye olarak yapmamız gereken en önemli işlerden biri kentsel dönüşümdür. Kenar mahallelerimizde 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık, deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalar var. Çok dar sokaklarda, hiç park alanı olmayan mahallelerimizi kentsel dönüşümle yaşanabilir alanlara dönüştüreceğiz. Ayrıca burada yaşayan halkımızın mülklerine değer de katmış olacağız. Böylece kenar mahalle, zengin mahalle ayrımı da kalmayacak. Nüfusumuz artacağı için 5 bin sosyal konut yapacağız. Kenti Kantar Köprüsü ve sağlam zeminli Batı Raman mevkisine doğru genişleteceğiz. Burada 300 bin kişilik bir nüfus planlıyoruz. Böylece Batman'ın 1 milyon nüfuslu bir şehir altyapısını sağlayalım diyoruz. Bunun ikinci etabı olarak da 20 bin konutluk sosyal konut ve uydu kent projesini hayata geçireceğiz."

İnşa edilecek sosyal konutlarla birlikte kenti Dicle Nehri ile buluşturacaklarını anlatan Ceylan, ayrıca nehir kenarındaki 36 kilometrelik hatta 350 bin nar, 350 bin kiraz ağacı dikerek bir yeşil kuşak oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Ceylan, sosyal donatı alanları, spor alanları ile kente değer katacak, kentin değerini, niteliğini artıracak bir proje sunacaklarını dile getirerek, ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemekle ilgili de hedefleri olduğunu, bu çalışmalarla kentin turizmine de katkı sağlayacaklarını aktardı.

Batman-Mardin arasındaki mesafeyi kısaltacak "Savur Yolu Projesi"

"Batman-Mardin arasındaki mesafeyi kısaltacak Savur Yolu Projesi var. Organize Sanayi Bölgesi'nden Savur ilçesi üzerinden bir köprüyle yol açılması projesi. Bu projeyi de gerçekleştirdiğimiz zaman Mardin ile aramızda 45-50 dakika gibi bir mesafe kalacak ve Mardin'e gelen turların organizatörleri ile görüşerek kentimize gelecek turistleri nehrin kenarında yapacağımız marinalardan gemilerle Hasankeyf'e götüreceğiz." diyen Ceylan, yerli ve yabancı turistleri Hasankeyf ile de buluşturmuş olacaklarını ifade etti.

Hafif raylı sistem

Kente hafif raylı sistem kazandırmayı da düşündüğünü belirten Ceylan, şunları söyledi:

"Şehrimizin içinden geçen Devlet Demir Yollarına ait raylı sistemimiz var. Bunu şehrin dışına taşıyacağız. Yeni demir yolu burada kurduğumuz sanayi sitelerinin yanından geçecek ve Örmegözü köyü mevkisindeki sanayi sitemizden sonra Kurtalan Demir Yolu hattına bağlanacak. Bu projeyi gerçekleştirdiğimiz zaman mevcut şehir içinde kalan raylarımızı da hafif raylı sisteme dönüştüreceğiz ve projenin sonunu havaalanına bağlayarak kentin taşımacılığına da katkı sunacağız."

Adil Sebati Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın kente gelerek Batmanlılarla buluşacağını anımsatarak, Cumhurbaşkanı'nın katılacağı miting için kentte hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı'nı heyecanla beklediklerini dile getiren Ceylan, "Cumhurbaşkanı'mızın Batman'a olan ilgisini, neredeyse her sene bir, iki defa kenti ziyaret etmesinden anlıyoruz. Bu ilgiyi Batman'a hizmet ve eser katacak bir belediyecilikle taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

AK Parti Batman Ulaşım Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ümit Çalık kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ümit Çalık kimdir? Ahmet Etem Oruç kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ahmet Etem Oruç kimdir? İrfan Gökler kimdir? İYİ Parti KIrklareli Babaeski Belediye Başkan adayı İrfan Gökler kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Hilal Avşaroğlu kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Çelebi Belediye Başkan adayı Hilal Avşaroğlu kimdir? Yakup Düğeroğlu kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Bahşılı Belediye Başkan adayı Yakup Düğeroğlu kimdir? Osman Yıldırım kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Karakeçili Belediye Başkan adayı Osman Yıldırım kimdir? Necmi Demiray kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Delice Belediye Başkan adayı Necmi Demiray kimdir? Kemal Kurt kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkan adayı Kemal Kurt kimdir? Ahmet Ergin kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı Ahmet Ergin kimdir? Hacer Aksoy kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkan adayı Hacer Aksoy kimdir? Vedat Güner kimdir? İYİ Parti Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan adayı Vedat Güner kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title