AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan, Kentsel Dönüşüm Projelerini Açıkladı

Ak Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, "Batman'da yapmamız gereken en önemli işlerden biri kentsel dönüşüm. Kenar mahallelerimizde deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalar var. Hiç park alanı olmayan mahallelerimizi kentsel dönüşümle yaşanabilir alanlara dönüştüreceğiz. Burada yaşayan halkımızın mülklerine değer de katmış olacağız." dedi.

Ceylan, kente yönelik projeleriyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batman'ın genç nüfusuyla büyüyen bir kent olduğunu, hizmete ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Kenti AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak için belediye başkan adayı olduğunu ifade eden Ceylan, kentin gelişimi için vizyon projeler hazırladıklarını aktardı.

"5 bin sosyal konut yapacağız"

Ceylan, Batman'da yapılacak en önemli çalışmalardan birinin kentsel dönüşüm olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Batman'da belediye olarak yapmamız gereken en önemli işlerden biri kentsel dönüşümdür. Kenar mahallelerimizde 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık, deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalar var. Çok dar sokaklarda, hiç park alanı olmayan mahallelerimizi kentsel dönüşümle yaşanabilir alanlara dönüştüreceğiz. Ayrıca burada yaşayan halkımızın mülklerine değer de katmış olacağız. Böylece kenar mahalle, zengin mahalle ayrımı da kalmayacak. Nüfusumuz artacağı için 5 bin sosyal konut yapacağız. Kenti Kantar Köprüsü ve sağlam zeminli Batı Raman mevkisine doğru genişleteceğiz. Burada 300 bin kişilik bir nüfus planlıyoruz. Böylece Batman'ın 1 milyon nüfuslu bir şehir altyapısını sağlayalım diyoruz. Bunun ikinci etabı olarak da 20 bin konutluk sosyal konut ve uydu kent projesini hayata geçireceğiz."

İnşa edilecek sosyal konutlarla birlikte kenti Dicle Nehri ile buluşturacaklarını anlatan Ceylan, ayrıca nehir kenarındaki 36 kilometrelik hatta 350 bin nar, 350 bin kiraz ağacı dikerek bir yeşil kuşak oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Ceylan, sosyal donatı alanları, spor alanları ile kente değer katacak, kentin değerini, niteliğini artıracak bir proje sunacaklarını dile getirerek, ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemekle ilgili de hedefleri olduğunu, bu çalışmalarla kentin turizmine de katkı sağlayacaklarını aktardı.

Batman-Mardin arasındaki mesafeyi kısaltacak "Savur Yolu Projesi"

"Batman-Mardin arasındaki mesafeyi kısaltacak Savur Yolu Projesi var. Organize Sanayi Bölgesi'nden Savur ilçesi üzerinden bir köprüyle yol açılması projesi. Bu projeyi de gerçekleştirdiğimiz zaman Mardin ile aramızda 45-50 dakika gibi bir mesafe kalacak ve Mardin'e gelen turların organizatörleri ile görüşerek kentimize gelecek turistleri nehrin kenarında yapacağımız marinalardan gemilerle Hasankeyf'e götüreceğiz." diyen Ceylan, yerli ve yabancı turistleri Hasankeyf ile de buluşturmuş olacaklarını ifade etti.

Hafif raylı sistem

Kente hafif raylı sistem kazandırmayı da düşündüğünü belirten Ceylan, şunları söyledi:

"Şehrimizin içinden geçen Devlet Demir Yollarına ait raylı sistemimiz var. Bunu şehrin dışına taşıyacağız. Yeni demir yolu burada kurduğumuz sanayi sitelerinin yanından geçecek ve Örmegözü köyü mevkisindeki sanayi sitemizden sonra Kurtalan Demir Yolu hattına bağlanacak. Bu projeyi gerçekleştirdiğimiz zaman mevcut şehir içinde kalan raylarımızı da hafif raylı sisteme dönüştüreceğiz ve projenin sonunu havaalanına bağlayarak kentin taşımacılığına da katkı sunacağız."

Adil Sebati Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın kente gelerek Batmanlılarla buluşacağını anımsatarak, Cumhurbaşkanı'nın katılacağı miting için kentte hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı'nı heyecanla beklediklerini dile getiren Ceylan, "Cumhurbaşkanı'mızın Batman'a olan ilgisini, neredeyse her sene bir, iki defa kenti ziyaret etmesinden anlıyoruz. Bu ilgiyi Batman'a hizmet ve eser katacak bir belediyecilikle taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.