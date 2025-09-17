Haberler

AK Parti Aydın İl Başkanı Erdem: CHP, Aydın'ın Geleceğini Engelliyor

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP grubunun ertelenen Büyükşehir Meclis toplantısında önemli projelere ret oyu vermesini eleştirerek, bu durumun Aydın'ın geleceğini olumsuz etkilediğini belirtti.

Ak Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, ertelenen Büyükşehir Meclis toplantısına ilişkin, "CHP grubu Aydın'ın geleceğini şekillendirecek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini doğrudan yükseltecek hayati yatırımlara ret oyu kullanmıştır." dedi.

Mehmet Erdem, partisinin İl binasındaki basın toplantısında, ertelenen toplantıda CHP grubunun toplantıyı provoke ederek eylem ve gösteri yaptığını söyledi.

Erdem, CHP grubunun Aydın halkının beklediği hizmetin önünü tıkadığını ifade etti.

CHP grubundan gündem maddeleri oylanırken bazı üyelerinin el kaldırmayarak çekimser oy kullandığı dikkati çeken Erdem, meclis üyelerinin kendi ilçesine yapılacak yatırımlara ret oyu vermek istemedikleri için ellerini kaldırmadığını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının bir hizmet ve kalkınma platformu olduğunu vurgulayan Erdem, "CHP grubu Aydın'ın geleceğini şekillendirecek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini doğrudan yükseltecek hayati yatırımlara ret oyu kullanmıştır." dedi.

Meclis oturumunda CHP grubunun Şehir Hastanesi'ne yeni bağlantı yollarının yapılması, Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı projesi, 17 ilçede sıcak asfalt çalışmaları, köy yollarının asfalt kaplama çalışmaları, yeni evsel atık depolama ve bertaraf tesislerinin inşası, Efeler kuzey çevre yolunun kamulaştırma kararı, Didim'e yeni şehirlerarası otogar yapılması, Tralleis Antik Kenti kazı çalışmalarına ret oyu verdiğini hatırlatan Erdem, "Bu projelerin her biri Aydın'ın ulaşımdan altyapısına, çevre sağlığına, turizmine, şehircilik hizmetlerine kadar geniş bir alanda kente değer katacak, istihdamı artıracak ve vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak nitelikteki maddelerdir. Ancak CHP grubunun sorumsuz muhalefet anlayışı, Aydın'ın geleceğini ipotek altına alan bir engel olarak karşımıza çıkmıştır." diye konuştu.

Basın açıklamasına, AK Parti Milletvekili Ömer Özmen ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
500
