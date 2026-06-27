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AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan Sapanca'daki istişare toplantısına ilişkin paylaşım Açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sapanca'da düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda parti politikalarının yeniden değerlendirildiğini ve çeyrek asırlık sürecin millet menfaatine gelişmesi için gayret gösterildiğini açıkladı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"33. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızda davasını devası bilen kadrolarımızla dünden bugüne muhasebemizi yaparken parti politikalarımızı yine yeniden değerlendirme fırsatı bularak, doğruyu daha doğru, iyiyi çok daha iyi, güzeli ise çok daha güzel nasıl yaparızın istişaresini yaptık. Çeyrek asırlık destansı bir sürecin milletimiz ve memleketimiz menfaatine nice yıllar, daha nice eser ve hizmetlerle gelişip genişlemesi için gayretimizi ortaya koyduk."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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