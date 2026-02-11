Haberler

AJet uçağında gizlice sigara içen yolcu kara listeye alındı

Sivil havacılık yasaklarına rağmen AJet uçağında gizlice sigara içen E.T., sosyal medyada görüntülerini paylaştıktan sonra havayolu şirketi tarafından kara listeye alındı ve uçuşlardan men edildi. Ayrıca, tütün kullanımı nedeniyle 24 bin 681 lira idari para cezası verildi.

AJet uçağında gizlice sigara içtiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan yolcu, havayolu şirketince kara listeye alınarak uçuşlardan men edildi.

Alınan bilgiye göre, sivil havacılık kurallarına göre yasak olmasına rağmen sigara yakan içerik üreticisi E.T, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine AJet, yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.

Uçak içerisinde tütün kullandığı gerekçesiyle, E.T'ye 24 bin 681 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

