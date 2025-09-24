Haberler

Ajda Pekkan, Harbiye'de Konser Verecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk müzik dünyasının süperstarı Ajda Pekkan, 11 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevilen şarkılarını görsel şovlar eşliğinde seslendirecek.

Türk müzik dünyasının süperstarı olarak tanınan Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Bu yaz birçok kez Harbiye'de sahne alan Pekkan, bu kez Sanart ve Epifoni Organizasyon işbirliğiyle 11 Ekim'de konser verecek.

Sanatçı, konserde sevilen şarkılarını görsel şovlar eşliğinde seslendirecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
'Eski eşim bıçakladı' diyen kadının kapısı kırıldı, gerçek herkesi şaşırttı

"Eski eşim bıçakladı" diyen kadının kapısı kırıldı, gerçek şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Yıldız bıçak altına yattı! Hastane odasından ilk mesaj geldi

Ünlü sunucu bıçak altına yattı! Hastane odasından ilk kare geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.