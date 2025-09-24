Ajda Pekkan, Harbiye'de Konser Verecek

Türk müzik dünyasının süperstarı olarak tanınan Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Bu yaz birçok kez Harbiye'de sahne alan Pekkan, bu kez Sanart ve Epifoni Organizasyon işbirliğiyle 11 Ekim'de konser verecek.

Sanatçı, konserde sevilen şarkılarını görsel şovlar eşliğinde seslendirecek.