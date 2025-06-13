Air India Uçağı Bomba İhbarı Sonrası Acil İniş Yaptı

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Tayland'ın Phuket Adası'ndan Yeni Delhi'ye gitmekte olan Air India uçağı, bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yaptı. Yetkililer, uçakta herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadı. Bu olay, önceki gün düşen uçağın acı hatırasını yeniden canlandırdı.

Tayland'ın Phuket Adası'ndan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden "Air India" uçağı, bomba ihbarının ardından acil iniş yaptı.

???????India Today'in haberinde dünkü kazada çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan uçağın ardından "Air India"nın, bir şanssızlık daha yaşadığı belirtildi.

Phuket Adası'ndan Yeni Delhi'ye giden uçağın, bomba ihbarının ardından kalkışından kısa süre sonra acil iniş yaptığı bildirildi.

Uçaktaki yolcuları tahliye eden yetkililerin, herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadığı kaydedildi.

Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düştü

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.

Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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