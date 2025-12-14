Mahinur Özdemir Göktaş: Bakanlığa 3 Bin Yeni Alım Olacak

(TBMM) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığa yapılacak atamalara ilişkin, "3 bin yeni alımımız olacak. Hizmetlerimizin kalitesini arttırmak amacıyla ve daha fazla ulaştırmak amacıyla, bugün de bu müjdeyi bütün kamuyla paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 bütçe görüşmeleri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özdemir Göktaş, Bakanlığa yapılacak atamalara ilişkin, "3 bin yeni alımımız olacak. Hizmetlerimizin kalitesini arttırmak amacıyla ve daha fazla ulaştırmak amacıyla, bugün de bu müjdeyi bütün kamuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

Doğum izniyle ilgili bir soru üzerine Özdemir Göktaş, "Onunla ilgili de 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz" yanıtını verdi.