Aile Sağlığı Merkezinde Doktora Darbede Tutuklama
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görevli doktora saldırıda bulunan hasta yakını tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ç., adliyeye sevk edilerek hakimlikçe tutuklandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı.
Artukbey Aile Sağlığı Merkezi'nde dün aile hekimi B.Ş'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını K.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen K.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel