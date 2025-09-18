Haberler

Aile Sağlığı Merkezinde Doktora Darbede Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görevli doktora saldırıda bulunan hasta yakını tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ç., adliyeye sevk edilerek hakimlikçe tutuklandı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı.

Artukbey Aile Sağlığı Merkezi'nde dün aile hekimi B.Ş'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını K.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li şarkıcı D4vd'nin aracında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Ünlü şarkıcının arabasında bulunan cesedin kimliği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.