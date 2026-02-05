Haberler

Aile hekimini darbeden müezzin, savcılığın itirazıyla gözaltına alınıp tutuklandı

KONYA'da, aile sağlı merkezinde, muayene sırası nedeniyle tartıştığı Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu'ya saldırıp, darbeden ve adli kontrolle serbest bırakılan müezzin Yusuf Mete, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, 27 Ocak günü Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Müezzin Yusuf Mete, muayene olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde, kendi aile hekiminin izinli olması nedeniyle hekimlerden Ahmet Tolu'nun odasına girerek, muayene olmak istediğini söyledi. Tolu ise hastasının olduğunu, sırası geldiğinde muayene edebileceğini söyleyerek Yusuf Mete'yi dışarı çıkardı. İddiaya göre bir süre sonra tekrar içeri giren Yusuf Mete, muayene sırası yüzünden tartıştığı Dr. Ahmet Tolu'nun parmağını ısırıp, yumrukla saldırdı. Merkezin personeli müdahale edip Dr. Tolu'yu, Yusuf Mete'den kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tolu, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu olup, Yusuf Mete hakkında ise şikayette bulundu.

Şikayetin ardından gözaltına alınan Yusuf Mete, ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Mete, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

