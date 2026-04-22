Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 'Filistin'e Destek Yürüyüşü' yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarınca " Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üniversite kampüsündeki Nurettin Atmaca Camisi önünde bir araya geldi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin'in de katıldığı programda, katılımcılar tekbir getirip "Nehirden denize, özgür Filistin" sloganları atarak rektörlük binası önüne kadar yürüdü.

Prof. Dr. Gülçin, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan ve tüm insanlığın vicdanını yaralayan ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in, Filistin halkına yönelik politika ve uygulamalarının, uluslararası hukuk, temel insan hak ve hürriyetleri başta olmak üzere tüm küresel normları ihlal etmeye devam ettiğini belirten Gülçin, şöyle konuştu:

"Bu ihlaller yalnızca bölgesel değil, küresel düzeyde de barış ve güvenliği tehdit etmektedir. İsrail, ağır insan hakları ihlalleri ile uluslararası normatif düzenlemeleri erozyona uğratmakta, cezasız kalan eylemlerinden güç alarak yeni ihlaller için zemin hazırlamaktadır. Filistin halkına karşı yıllardır sürdürülen sistematik ihlaller, uluslararası topluma açık bir meydan okuma niteliği taşımaktadır. Nitekim İsrail Meclisi'nin yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezasına ilişkin düzenlemeyi kabul etmesi, bu yaklaşımın açık bir göstergesidir. Bu düzenleme, izlenen politikaların sözde yasal bir kılıfa büründürülmesi ve ayrımcı uygulamaların kurumsallaştırılması anlamına gelmektedir."

Gülçin, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten sonra sivilleri, kadınları, çocukları, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri hedef almasının insanlık vicdanını derinden yaraladığını anlattı.

Gazze'de süregelen bu vahşetin yalnızca bombalarla değil, aynı zamanda açlık, susuzluk ve sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesiyle derinleştiğini ifade eden Gülçin, şunları kaydetti:

"7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de yaşananlar, yalnızca belirli bir coğrafyanın değil, insanlık onurunun ve vicdanının ayaklar altına alındığını göstermektedir. Masum çocukların, savunmasız kadınların ve yaşlıların hedef alınması hiçbir insani ölçütle açıklanamaz. Yaşananların en acı tarafı ise tüm bu hadiselerin dünyanın gözleri önünde gerçekleşmesidir."