Ahmet Ertürk, İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

(AYDIN) – İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ahmet Ertürk, tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresi, partililerin ve delegelerin yoğun katılımıyla yapıldı. Kongrede tek aday olarak gösterilen mevcut başkan Ahmet Ertürk, delegelerin oylarıyla yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongrede Ertürk, iki yıllık görev süresine ilişkin faaliyet raporunu sinevizyon eşliğinde sunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Faaliyet ve denetim raporları, delegelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplam 607 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede, 364 delege oy kullanıldı. Bunlardan 355'i geçerli, 9'u geçersiz sayıldı. Tek listeyle gidilen seçimde geçerli oyların tamamını alan Ahmet Ertürk, yeniden İYİ Parti Aydın İl Başkanı oldu.