Ahmet Davutoğlu: Uyuşturucu, Kumar ve Bahis Soruşturmaları Kulüplerimizin İtibarını Zedeleyecek Algı Operasyonuna Dönüştürülmemeli

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş çeteleriyle ilgili yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Soruşturmaların algı operasyonlarına dönüşmemesi gerektiğine dikkat çekerek, Fenerbahçe'nin itibarını korumanın önemini belirtti.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş çeteleriyle ilgili soruşturmalar kime kadar uzanırsa uzansın, mutlaka kararlılıkla sürdürülmelidir. Ancak, bu soruşturmaların kulüplerimizin itibarını zedeleyecek ve milyonlarca taraftarı rencide edecek algı operasyonları haline dönüştürülmesi, sadece ülkemizi yurtdışında temsil eden güzide kulüplerimize değil bir bütün olarak Türk sporuna ve Türkiye algısına zarar verir" dedi.

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş çeteleriyle ilgili yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, bu süreçlerin algı operasyonlarına dönüştürülmemesi çağrısında bulundu.

"Türk sporuna ve Türkiye algısına zarar verir"

Davutoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş çeteleriyle ilgili soruşturmalar kime kadar uzanırsa uzansın, mutlaka kararlılıkla sürdürülmelidir. Ancak, bu soruşturmaların kulüplerimizin itibarını zedeleyecek ve milyonlarca taraftarı rencide edecek algı operasyonları haline dönüştürülmesi, sadece ülkemizi yurtdışında temsil eden güzide kulüplerimize değil bir bütün olarak Türk sporuna ve Türkiye algısına zarar verir."

"Fenerbahçe kulübümüzün itibarını korumak hepimizin görevi"

Açıklamasında Fenerbahçe'ye özel vurgu yapan Davutoğlu, kulübün tarihsel önemine dikkat çekerek, "Bu bağlamda, tarihi İstiklal Savaşımızla anılan Fenerbahçe kulübümüzün itibarını korumak da hepimizin görevidir. Fenerbahçe'ye bu olaylar sebebiyle hiçbir motivasyon kaybına uğramadan süper ligde ve ülkemizi temsil ettiği Avrupa liginde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

