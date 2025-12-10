Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Khk Mağduru Ailelerle Bir Araya Geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla KHK mağduru aileleri ziyaret etti ve insan hakları konusunda vurgu yaptı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle KHK mağduru ailelerle bir araya geldiklerini belirterek, "Özgürlükçü bir demokrasiyi, her bir insanımızın onurunu ve hakkını gözeten bir düzeni; 85 milyon vatandaşımızla birlikte inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KHK mağduru ailelerimizi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Genel Başkan Yardımcılarım Sayın Meryem Türktekin, Sayın Hasan Seymen ve Sayın Ali Aydın ile birlikte ziyaret ettik. Nefret ve öfke dilinin hakim olduğu bir ortamda insan haklarının yaşaması mümkün değildir! Binlerce vatandaşımızın KHK'larla işlerinden edildiği, pasaportlarına el konulduğu ve adeta "sivil ölüme" mahküm edildiği bir dönemde gerçek anlamda insan haklarından söz etmek mümkün değildir. Özgürlükçü bir demokrasiyi, her bir insanımızın onurunu ve hakkını gözeten bir düzeni; 85 milyon vatandaşımızla birlikte inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
