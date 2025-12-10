Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Khk Mağduru Ailelerle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle KHK mağduru ailelerle bir araya geldiklerini belirterek, "Özgürlükçü bir demokrasiyi, her bir insanımızın onurunu ve hakkını gözeten bir düzeni; 85 milyon vatandaşımızla birlikte inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KHK mağduru ailelerimizi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Genel Başkan Yardımcılarım Sayın Meryem Türktekin, Sayın Hasan Seymen ve Sayın Ali Aydın ile birlikte ziyaret ettik. Nefret ve öfke dilinin hakim olduğu bir ortamda insan haklarının yaşaması mümkün değildir! Binlerce vatandaşımızın KHK'larla işlerinden edildiği, pasaportlarına el konulduğu ve adeta "sivil ölüme" mahküm edildiği bir dönemde gerçek anlamda insan haklarından söz etmek mümkün değildir. Özgürlükçü bir demokrasiyi, her bir insanımızın onurunu ve hakkını gözeten bir düzeni; 85 milyon vatandaşımızla birlikte inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.