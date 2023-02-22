Ahmet Davutoğlu, 'Bir Kira Bir Yuva' Kampanyası Kapsamında Depremzede Bir Ailenin Bir Yıllık Kirasını Karşılayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasının canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte bir ailenin bir yıllık kirasını karşılayacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasının canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte bir ailenin bir yıllık kirasını karşılayacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir Depremi'nden sonra İzmirli depremzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için de devam ediyor. Halk TV'de bu akşam düzenlenen 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına çok sayıda birçok yurttaş bağışta bulunuyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası için bugün Halk TV'de yapılan canlı yayına telefon ile katılarak eşi ve kendi adına bir depremzede ailenin bir yıllık kirasını karşılayacağını açıkladı. Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce bu büyük felaket dolayısıyla milletimize ve bütün depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza taziyelerimi iletiyorum. Millet olmak, büyük sınamalarda dayanışmayla ortaya konan bir kimliktir. O bakımdan, tüm bu süreç içinde depremzedelerin acılarını sarmaya çalışan tüm gönüllü kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, tüm görevlilere teşekkürü bir borç biliyorum. Sizlere de bu güzel kampanya dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum.

"HATAY'DA BİR KONTEYNERKENT KURDUK"

Biz, depremin ilk anından itibaren parti olarak da çok geniş kampanyalar içinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hatay'da bir konteynerkent kurduk. 150 civarında depremzeye ulaşmaya çalıştık. Şimdi de milletimizin emrindeyiz, sadece siyasiler olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Bu kampanyaya da eşim Sare Hanım ile birlikte bir ailenin bir yıllık kirasını karşılayarak mütevazı bir katkıda bulunmak istiyoruz. Depremzedelere bir yuva sağlamaya çalışan bütün yetkilileri, sizleri tebrik ediyorum."