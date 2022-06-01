Ahmet Bayram Gordion Yarı Maratonunda Zirvede - Haberler

21 kilometrelik parkurda kendi yaş grubunda yine zirvede olan Ahmet Bayram, genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.

Katıldığı her yarışta aldığı başarılı sonuçlarla adından övgüyle söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Mayıs ayının son yarışında yine önemli bir sonuç elde etti. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gordion Yarı Maratonu'nda 21 kilometre koşan Ahmet Bayram, parkuru 1 saat 16 dakikada tamamladı. 45-49 yaş grubunda yine zirvede yer alan Bayram, genel klasmanı üçüncü sırada tamamladı ve kürsüdeki yerini aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'ye kendisine verilen desteklerden dolayı teşekkür eden Bayram, yarış takvimi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

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