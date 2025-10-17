Haberler

Ahmed Cevdet Paşa Uluslararası Sempozyumu Zeytinburnu'nda Düzenlenecek

Tanzimat Dönemi'nin önemli ismi Ahmed Cevdet Paşa, ilmi ve siyasi mirasını ele almak amacıyla 24-25 Ekim tarihlerinde Zeytinburnu Kültür Sanat'ta düzenlenecek uluslararası bir sempozyumla anılacak.

Tanzimat Dönemi'nin en önemli isimlerinden devlet ve ilim insanı, mütefekkir, tarihçi, hukukçu ve şair Ahmed Cevdet Paşa, uluslararası bir sempozyumla anılacak.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ahmed Cevdet Paşa'nın ilmi, siyasi ve entelektüel mirasını bugünün bakışıyla ele almayı amaçlayan "Yegane-i Zaman: Ahmed Cevdet Paşa" başlıklı sempozyum, 24-25 Ekim'de Zeytinburnu Kültür Sanat'ta düzenlenecek.

Sempozyumda, hukuk, tarih, ilahiyat, siyaset bilimi, dil ve edebiyat alanlarından 24 akademisyen bir araya gelerek Ahmed Cevdet Paşa'nın düşünce dünyasını farklı yönleriyle tartışacak.

İki gün sürecek programda, klasik belagat geleneğinden Osmanlı hukuk sistemine, reform dönemindeki diplomatik girişimlerden tarih yazıcılığına kadar pek çok konu ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sempozyumla ilgili, "Ahmed Cevdet Paşa, yalnızca bir devlet adamı değil, geleneği korurken yeniliği arayan bir fikir insanıydı. Bugün onun düşünce dünyasını yeniden tartışmak, çağımızın meselelerine de ışık tutacaktır. Zeytinburnu Belediyesi olarak, bu toprakların yetiştirdiği müstesna şahsiyetleri ilim dünyamızla buluşturmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sempozyumun öne çıkan başlıkları arasında "Klasik Belagat Geleneğinin Çevirisi ve Cevdet Paşa'nın Osmanlı Aydınlarına Etkisi", "Islahat Dönemi ve Diplomasi: Cevdet Paşa'nın Modernleşmedeki Rolü", "Mecelle'den Günümüze Hukuk ve Kodifikasyon Tartışmaları", "Tarih-i Cevdet'in Modern Türk Tarih Yazımındaki Yeri" ve "Cevdet Paşa'nın Dil, Fikir ve Ahlak Anlayışı" konusu yer alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
