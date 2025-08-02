Ahlat'taki Mezarlıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde mezarlıkta çıkan ot yangını söndürüldü.

Kale Mahallesi'nde, içinde tarihi mezar taşlarının olduğu mezarlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında bazı tarihi mezar taşları zarar gördü.