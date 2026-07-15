Ahlat'ta sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına düştü. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Eski Ahlat-Ovakışla yolunda Y.Ö.Ö. yönetimindeki 33 AZG 058 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman