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Ahlat'ta sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına düştü. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Eski Ahlat-Ovakışla yolunda Y.Ö.Ö. yönetimindeki 33 AZG 058 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman
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