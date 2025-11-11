Haberler

Ahlat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 3 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte öğrenciler fidan dikiminin yanı sıra doğa bilinci hakkında da bilgi aldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tunus Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Maziden Atiye" programı kapsamında İstanbul ve Şanlıurfa'dan ilçeye gelen öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

Milli Eğitim Bakan Müşaviri Süleyman Can, "Milli Eğitim Bakanlığı Maziden Atiye Ahlat Hatıra Ormanı"nda 80 öğrenciyle fidan dikim etkinliği yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Can, "Malazgirt gezimiz sonrası fidanlarımızı diktik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Her gelen grupla 100 fidan dikiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Eymen Sinan Tok ise "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan diktik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kalıyoruz, her şey çok güzel. Geldiğim için çok mutluyum. Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
