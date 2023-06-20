Ağrı yaz mevsimi görüntüleri mest etti

AĞRI - Ağrı'da havaların ısınmasıyla beraber renklenen doğa göz kamaştırdı.

Ağrı'da kırsal kesimlerde açan ve birbirinden farklı renkleriyle doğaya eşsiz bir güzellik katan çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Yeşil ekinler arasında açan ve yoldan geçen sürücülere eşsiz manzarasıyla eşlik eden rengarenk çiçekler, fotoğraf tutkunlarına da davetiye çıkarıyor.