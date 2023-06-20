Ağrı yaz mevsimi görüntüleri mest etti
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Ağrı yaz mevsimi görüntüleri mest etti Ağrı'da havaların ısınmasıyla beraber renklenen doğa göz kamaştırdı.
Ağrı yaz mevsimi görüntüleri mest etti
AĞRI - Ağrı'da havaların ısınmasıyla beraber renklenen doğa göz kamaştırdı.
Ağrı'da kırsal kesimlerde açan ve birbirinden farklı renkleriyle doğaya eşsiz bir güzellik katan çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Yeşil ekinler arasında açan ve yoldan geçen sürücülere eşsiz manzarasıyla eşlik eden rengarenk çiçekler, fotoğraf tutkunlarına da davetiye çıkarıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Doğan - Güncel