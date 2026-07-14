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Ağrı Valisi Bozkurt şehitliği ziyaret etti

Ağrı Valisi Bozkurt şehitliği ziyaret etti
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Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve il protokolü, Merkez Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve il protokolü, Merkez Şehitliği'ni ziyaret etti.

Valilikce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 10. yıldönümü dolayısıyla Merkez Şehitliği'ne ziyaret programı yapıldı.

Vali Önder Bozkurt ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Vali Bozkurt, 15 Temmuz Gazisi Yusuf Balıkçı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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