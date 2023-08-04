Ağrı Vali Vekili Bülent Şimşek, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın'ı makamında ağırladı

Ağrı Vali Vekili Bülent Şimşek, görev süresi sona eren İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın'ı makamında ağırladı.

Aydın, Ağrı'da göreve başladığı 27 Şubat 2023 tarihinden bu yana uyuşturucu, hırsızlık ve kaçakçılıkla mücadelede birçok başarılı operasyona imza attı. Aydın, kentin asayişi ve huzuru için gece gündüz demeden çalıştı. Aydın, korumasız halkın içinde gezen ve alışverişini yapan bir emniyet müdürü olarak da tanındı. Şimşek, Aydın'a Ağrı'ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Aydın, Ağrı'da görev yaptığı süre boyunca kendisine destek olan tüm Ağrılılara teşekkür etti. - AĞRI