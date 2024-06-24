Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kuru otlarla kaplı tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Gökoğlu köyünde bir üreticiye ait tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tarladaki otların yandığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri köylülerin de yardımıyla yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında köylülerin biçerek üst üste yığdığı otlar zarar gördü.