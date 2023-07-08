Ağrı'nın Patnos ilçesinde akraba kavgası: 8 kişi gözaltına alındı

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Dedeli beldesinde yaşanan akraba kavgası taşlı, sopalı ve silahlı çatışmaya dönüştü. İki jandarma uzman çavuşun yaralandığı olayda, 8 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

İlçenin Dedeli beldesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan akraba Bakan aileleri arasında çıkan tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinden 2 uzman çavuş olaya müdahale etmeye çalışırken yaralandı.

Yaralı askerler M.S.S (33) ve M.C.K (30), sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.C.K, buradan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, M.S.S'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.