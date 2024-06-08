Ağrı-Erzurum kara yolunda tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçta yüklü 6 otomobilde hasar oluştu
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 ABB 377 plakalı otomobil yüklü tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Sarıcan mevkisinde şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada tırdan düşerek çevreye savrulan 6 sıfır araçta hasar oluştu. Hasar gören araçların bölgeden kaldırılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Ağrı- Erzurum kara yolunda tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçta yüklü 6 otomobilde hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 ABB 377 plakalı otomobil yüklü tır, Erzurum- Ağrı kara yolu Sarıcan mevkisinde şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.
Yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada tırdan düşerek çevreye savrulan 6 sıfır araçta hasar oluştu.
Hasar gören araçların bölgeden kaldırılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.