Ağrı Doğubayazıt'ta ayakkabısına 380 gram sentetik uyuşturucu gizleyen kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu Muayene Alanı'nda bir kişinin ayakkabısında yapılan aramada 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Doğubayazıt Kaymakamlığının açıklamasına göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi, ayakkabısına gizlediği 380 gram uyuşturucuyla yakalandı.
Doğubayazıt Kaymakamlığının açıklamasına göre, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu Muayene Alanı'nda bir kişinin ayakkabısında arama yapıldı.
Ayakkabıda 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA