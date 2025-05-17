Ağrı'dan Kalp Hastalarına Acil Sevk

Ağrı'dan Kalp Hastalarına Acil Sevk
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Ağrı'da kalp rahatsızlığı yaşayan 17 yaşındaki Ahmet Irmak ve 21 yaşındaki Rojin Boğa, ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a sevk edildi.

Ağrı'da, kalp rahatsızlığı bulunan 2 kişi, ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a nakledildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2 gün önce kalp ritim bozukluğu ile başvurup tedaviye alınan 17 yaşındaki Ahmet Irmak'ın, ileri tedavi için önceden takiplerinin yapıldığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle Sağlık Bakanlığınca Ağrı'ya ambulans uçak gönderildi.

Hastaneden ambulansla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Irmak, uçağa alınarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Ardahan'da üniversite öğrencisi olan ve bir süre önce kalp krizi geçiren 21 yaşındaki Rojin Boğa da tedavi gördüğü Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinden ambulansla Ağrı'ya getirildi.

Boğa da aynı ambulans uçağa alınarak İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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