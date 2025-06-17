Ağrı Dağı'nda Nadir Görülen Kafkas Keleri Gözlemlendi

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Ağrı Dağı'nda Nadir Görülen Kafkas Keleri Gözlemlendi
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Ağrı Dağı eteklerinde, doğada nadiren rastlanan Kafkas keleri (Paralaudakia caucasia) görüntülendi. Bu sürüngen türü, bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir sergileyici olarak öne çıkıyor.

Ağrı Dağı eteklerinde nadir görülen Kafkas Keleri görüntülendi

IĞDIR - Dünyada yalnızca Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülebilen, doğada nadir rastlanan sürüngen türlerinden biri olan Kafkas keleri (Paralaudakia caucasia), Ağrı Dağı eteklerindeki köylerde kayalık alanlarda görüntülendi.

Dünyada yalnızca Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülebilen Kafkas keleri bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. Nesli tehdit altında olmayan ancak zor gözlemlenen bu tür, genellikle sarp kayalık ve taşlık bölgelerde yaşamını sürdürüyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak havayı fırsat bilen Kafkas keleri, gündüz saatlerinde yuvalarından çıkarak güneşleniyor. Sırt kısmındaki desenleri ve çevresine uyum sağlayan rengiyle kayalıklar arasında adeta kamufle olan Kafkas keleri, bölge doğasına olan uyumu ve biyolojik çeşitlilik açısından taşıdığı değerle dikkat çekiyor.

Ağrı Dağı'nın sadece dağcılık ve doğa turizmi açısından değil, yaban hayatı gözlemciliği açısından da önemli bir merkez olduğunu vurgulan Zeki Çolak; " Birkaç gün önce doğa turuna çıktığımız zaman karşımıza bu hayvan çıkmıştı. Bende bu hayvanı merak ettim. Acaba bu tür hangisi diye. Çevremizdekilere sorduğumuz zaman da bu türün Kafkas Keleri olduğunu söylediler. Bende ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Zaten bu sürüngen bu bölgeye aitmiş. Hem de merak ettim, araştırdım. İlgimi çeken tarafı şu oldu. Siz bu hayvana bakarken o da sizinle göz teması kuruyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Güncel
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