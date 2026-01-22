Ağrı'da kısmen donan Yazıcı Barajı sisle kaplandı
Ağrı'da gece sıcaklığının -26 dereceye düşmesiyle Yazıcı Barajı ve çevresi kısmen buzla kaplandı. Dronla çekilen görüntülerde bölgeyi saran sis bulutları ve buz kütleleri dikkat çekti.
Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle kısmen buzla kaplanan Yazıcı Barajı'nın çevresini saran sis bulutu dronla görüntülendi.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 26 derece ölçüldüğü Ağrı'da, dondurucu soğukların etkisiyle Yazıcı Barajı kısmen buzla kaplandı.
Kentin içme suyu ve yaz aylarında tarım arazilerini besleyen baraj ve çevresindeki yüksek bölgeler sis bulutu altında kaldı.
Geniş bir alana yayılan sis bulutu karlı dağlarla bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.
Barajın kuzey tarafındaki buz kütleleri ve bölgeyi çevreleyen sis bulutu dronla kayıt altına alındı.