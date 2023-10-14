Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonunda Büyük Miktarda Uyuşturucu ve Dolar Ele Geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 kilo 848 gram Metamfetamin, 686 gram Eroin, 1 kilo 446 gram Afyon Sakızı ve 800 Amerikan Doları ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı.

Ağrı'da yapılan uyuştucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve dolar ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce zehir tacirlerine yönelik Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 6 kilo 848 gram Metamfetamin, 686 gram Eroin, 1 kilo 446 gram Afyon Sakızı ve 800 Amerikan Doları ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı. - AĞRI