Ağrı'da tırda tüp içerisinde 8 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'da, İran'dan gelen bir tırda yapılan aramada 8 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda İran'dan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen çekici ve dorsede, narkotik dedektör köpeği desteğiyle arama yapıldı.
Tüpün içerisindeki 8 kilo 300 gram sentetik uyuşturucuyu ele geçiren ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı K.R çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.