Haberler

Ağrı'da tırda tüp içerisinde 8 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da, İran'dan gelen bir tırda yapılan aramada 8 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ağrı'da, İran'dan gelen tırda yapılan aramada tüpün içerisinde 8 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda İran'dan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen çekici ve dorsede, narkotik dedektör köpeği desteğiyle arama yapıldı.

Tüpün içerisindeki 8 kilo 300 gram sentetik uyuşturucuyu ele geçiren ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı K.R çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

